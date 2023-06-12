Уголовное дело возбудили после убийства депутата из Ханты-Мансийска в Новой Москве

По подозрению в убийстве задержали помощника по дому Фото: ГСУ СК России по Москве

Уголовное дело возбудили после убийства депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича. Также следователи завели дело о покушении на убийство его супруги, сообщили в телеграм- канале столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел в поселении Сосенское 12 июня. Между мужчиной и его помощником по дому произошел конфликт в подвале: рабочий ранил потерпевшего ножом, тот скончался на месте. После этого злоумышленник набросился с ножом на супругу погибшего. Женщина выжила, сейчас она находится в больнице.

После этого преступник закопал тело депутата в подвале и убежал. Позднее он рассказал о случившемся своему знакомому, который позвонил сыну убитого. Нападавшего задержали, сейчас с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время 36-летнего подозреваемого арестуют. Идет расследование, назначены судебные экспертизы.

Напомним, ранее KP.RU писал, что в подвале дома в Новой Москве нашли тело 58-летнего депутата из Югры. Там же находилась его супруга, ее доставили в больницу с ножевыми ранениями.