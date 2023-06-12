Грузовик загорелся на 27-м км МКАД в Москве

Фура загорелась на МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелась фура. Огнем охвачена кабина грузового автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры днем в понедельник, 12 июня.

На месте происшествия работают оперативные службы города, специалисты тушат огонь. Информация о пострадавших выясняются. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ЧП затруднено: для проезда доступно две полосы из пяти. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что 11 июня несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве. Сведения о пострадавших не поступали, движение на участке было временно затруднено. Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.