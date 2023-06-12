Гидрометцентр: жара до +29 градусов вернется в Москву к пятнице

Начиная с четверга в столицу придёт июльская жара Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Москву в пятницу, 16 июня, вернется жаркая погода: воздух прогреется до +29 градусов, сообщили специалисты Гидрометцентра России в своем телеграм-канале.

По словам синоптиков, во вторник, 13 июня, в столице ожидается +19…+21 градуса, по области – от +17 до +22 градуса. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В среду столбики термометров покажут около 21-23 градуса тепла.

Начиная с четверга в Москву прилет по-настоящему июньская жара: в городе потеплеет до +24...26 градусов, по области – от +22 до +27 градусов. В пятницу, 16 июня, в столичном регионе станет еще теплее – до +29 градусов. Атмосферные осадки в ближайшие дни не ожидаются.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 12 июня в Московской области зафиксировали июньские заморозки. Холоднее всего было в Черустях, Клину, Ново-Иерусалиме.