Пассажирский автобус загорелся на Донецкой улице в Москве

Инцидент произошел 12 июня в 17:00 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве на Донецкой улице произошло возгорание негородского автобуса 650 – это маршрут коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20». Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, в 17:00, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города. Причины и обстоятельство случившегося выясняются. Пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. Движение на Донецкой улице не затруднено. Пока не уточняется, что стало причиной пожара.

Ранее KP.RU писал о возгорании грузового автомобиля на внутренней стороне 27-го км МКАД. На месте работали специалисты оперативных служб. Сведения о пострадавших не поступали. Движение в районе ЧП было временно затруднено: не работали три полосы из пяти.