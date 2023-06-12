СК организовал проверку после гибели рабочего на стройке в Москве

Рабочий погиб, упав в шахту лифта Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве организовали проверку по факту гибели 65-летнего рабочего на строительном объекте на Причальном проезде, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственном комитете РФ.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июня: в ходе монтажных работ мужчина упал со второго этажа в шахту лифта и скончался от полученных травм. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, а также опрашивают свидетелей и изучают документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в марте двое рабочих получили травмы на стройке на 2-й Хуторской улице в Москве. Один из мужчин скончался в больнице от полученных травм, медикам не удалось его спасти. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.