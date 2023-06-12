Более 200 зайцев выпустят в естественную среду в Новой Москве

250 зайцев выпустят в естественную среду в Новой Москве. Фото: Городского хозяйство Москвы

В Новой Москве в этом году в естественную среду выпустят 250 зайцев, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Кроме того, в конце мая в районе пос. Новофедоровское в ТиНАО выпустили в природу четыре беляка и девять русаков. Зайцев вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли выжить на воле.

В КГХ добавили, что популяция зайцев во многих регионах находится в упадке: звери включены в Красную книгу Москвы. Именно поэтому специалисты занимаются восстановлением численности этих животных.

Ранее KP.RU писал, что в центр воспроизводства диких животных в Москве привезли волка по кличке Ежик. Хищника спасли от контрабандистов и перекупщиков. Его здоровью сейчас ничего не угрожает, его уже осмотрели ветврачи. Животное привыкает к новой территории.