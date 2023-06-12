Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой на востоке Москвы

В результате аварии мотоциклист погиб Фото: прокуратура Москвы

В Москве погиб мотоциклист при столкновении с иномаркой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 12 июня.

Авария произошла на ул. 4-я Гражданская: столкнулись мотоцикл «БМВ» и автомобиль «Киа» В результате ДТП умер 53-летний мужчина, находящийся за рулем байка. По предварительной информации, водитель легковушки не уступила мотоциклу дорогу.

По факту случившегося прокуратура ВАО организовала проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В полиции добавили KP.RU, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее KP.RU писал, что пассажирский автобус загорелся на Донецкой улице в Москве. В результате ЧП никто не пострадал. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, 12 июня на внешней 27-м километра МКАД вспыхнул грузовой автомобиль, сведения о пострадавших не поступали.