Безбилетник получил три года условно за избиение контролера в Москве

Безбилетника приговорили к трем годам условно за нападение на контролера ГКУ «Организатор перевозок» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве осудили безбилетного пассажира за нападение на контролера. Мужчина признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Инцидент произошел на одном из автобусных маршрутов столицы. Контролер обратился к пассажиру с просьбой предъявить паспорт по причине неоплаченного проезда, но тот отказался предоставлять документ. «Заяц» вышел из автобуса, ударил работника по лицу и распылил ему в глаза содержимое перцового баллончика. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро безбилетный пассажир напал на контролера. Нарушителя задержали, в отношении его возбудили уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти.