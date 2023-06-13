Овчинский: Московская компания по производству грузоподъемных систем реализовала более 300 инновационных проектов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

За десять лет столичное предприятие по выпуску гидравлических грузоподъемных систем и автоматических парковок обеспечило разработку свыше 300 инновационных проектов. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в их числе компанией PANDA LIFT созданы автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора.

«Все изделия разрабатываются специалистами компании в собственном конструкторском бюро, - отметил глава ведомства. - Кроме того, за годы работы предприятие в четыре раза увеличило производственную площадку и пополнило парк оборудования высокотехнологичными станками».

Востребованная продукция компании используется заказчиками по всей России, а также в странах СНГ и ОАЭ. Например, ее грузовыми подъемниками оснастили цеха индустриального парка «Руднево», являющегося шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Предприятие с десятилетним стажем работы признано лидером по выпуску гидравлического грузоподъемного оборудования. Причем все начиналось с нестандартных изделий.

«Каждый подъемник мы проектировали специально под задачи заказчика с уникальными техническими характеристиками», - пояснил генеральный директор компании Антон Прудников.

По его словам, сегодня в штате предприятия свыше сотни профессиональных работников. Ассортимент продукции ежегодно пополняется благодаря созданию новых продуктов и внедрению инновационных конструкторских решений.

Напомним, у развивающих свои производства в столице предпринимателей появляется возможность постоянно увеличивать количество реализуемой продукции. При этом им доступен поиск новых партнеров и выход на новые рынки сбыта. Для московских компаний действуют свыше двух десятков системных мер поддержки города, среди которых есть субсидии и целевые займы. Им также предлагается ряд антикризисных инструментов.

За бесплатными консультациями производители могут обращаться в Центр поддержки промышленности. С ними готовы обсудить вопросы по программам помощи бизнесу, локализации, финансированию и кредитованию, подбору альтернативных поставщиков и другие актуальные темы. Центр принимает обращения с 9.00 до 18.00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.