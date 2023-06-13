Такси и мотоцикл столкнулись на Зубовском бульваре в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Зубовском бульваре 16-20 произошла авария: столкнулись машина такси и мотоцикл. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. На представленных с места ДТП кадрах видно, как при повороте на улицу в легковушку въехал мотоцикл. От удара байкер вылетел из транспортного средства.

Движение по Садовому кольцу временно осуществлялось по первой и второй полосам движения. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты проезда. После этого проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что 12 июня мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой «Киа» в Москве. Предварительно, водитель легкового авто не уступила дорогу байкеру.