Вице-мэр Ефимов: в Москве за четыре месяца выдано почти 10 тысяч семейных ипотек

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заммэра Москвы Владимир Ефимов озвучил статистику выдачи кредитов с господдержкой по программе «Семейная ипотека». С января по апреля 2023 года жителям столицы выдали 9,6 тысяч таких займов. Общая сумма кредитования превысила 81,7 млрд рублей. Это на 5% чем за аналогичный период прошлого года.

— Интерес москвичей к льготным ипотечным программам сохраняется на высоком уровне. В январе – апреле 2023 года два из трех выданных в Москве ипотечных кредита были льготными. Самой популярной льготной программой является «Семейная ипотека»: ее доля в количестве и объеме всех выданных в столице за этот период льготных ипотечных кредитов достигла 46%, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получатели льготной «Семейной ипотеки» также могут с помощью программы рефинансировать уже действующих жилищный кредит. Этой возможностью с января по апрель текущего года воспользовались 630 раз — рефинансировали займы на сумму 3,6 млрд рублей. Если говорить о перекредитовании с начала действия программы (с января-2018), то в Москве его использовали для снижения ставки по 16,6 тыс. кредитам — на 79,3 млрд рублей.

В целом по выдаче кредитов с льготной ставкой по «Семейной ипотеке» Москва — топ-1 по стране.

— На столицу приходится 10% от числа выданных в стране кредитов по этой программе и 18% от их общего объема. В 2023 году программу распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения, и это способствовало росту ее популярности, – добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В первом квартале 2023 года такие семье взяли порядка 4 тысяч льготный займов. Это каждый третий семейный ипотечный кредит.

Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» 6% годовых. Хотя банки на свое усмотрение могут предлагать и меньший процент. Часто это делают, чтобы составить конкуренцию другим игрокам рынка. Претендовать на кредит с господдержкой могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети. Под действие программы подпадают также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспитывающие ребенка с инвалидностью, усыновившие детей. Программа действует до конца текущего года. Но оформить льготную ипотеку можно до 1 июля 2024 года. То есть можно получить одобрение от банка до конца 2023 года, а кредит получить позже.