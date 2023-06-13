Москва и Подмосковье предлагают путешественникам совместные маршруты

Фото предоставлено пресс-службой Мостуризма.

Новый межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» появился на туристическом сервисе Russpass. Желающие посмотреть самые интересные места Московского региона могут отправиться в поездку на один или несколько дней.

«Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута — посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Созданный столичным Комитетом по туризму совместно с Министерством культуры и туризма Московской области проект стал частью концепции межрегиональных путешествий «Москва+». Напомним, прежде путешественникам были доступны две программы «Два города — миллион впечатлений» и «Три столицы: от рассвета до заката». Их ранее представил Мостуризм вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ими могут воспользоваться те, кто хочет осмотреть за одну поездку несколько регионов. Причем можно выбрать готовые туры с экскурсиями или составить маршрут самостоятельно, выбрав из предложенных необычных мест, культурных площадок и ресторанов.

Фото предоставлено пресс-службой Мостуризма.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина уверена, что совместный со столицей проект поможет объединению предложений для отдыха в Москве и области, сделав их доступнее. Жители и гости двух регионов смогут узнать больше о культурных и творческих событиях.

«Развитие такого направления, как межрегиональные путешествия, будет способствовать росту туристического потока в Московскую область, предложит жителям Подмосковья новые маршруты при посещении столицы», - добавила вице-губернатор.

Сервис позволяет туристам не только составлять маршрут, но и пользоваться остальными услугами Russpass — бронированием гостиниц, билетов, столиков в ресторанах и покупкой экскурсий в музеях России.