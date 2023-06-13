Небольшая облачность и до +23 градусов ожидаются в Москве 13 июня

Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 13 июня, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В ночь на среду характер погоды практически не изменится: ожидается небольшая облачность, атмосферных осадков не будет. Температура воздуха опуститься до восьми – десяти градусов тепла.

Днем 14 июня в столице станет еще теплее – столбики термометров покажут +24…+26 градусов. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Небо немного затянут облака, дождь не ожидается.

Ранее KP.RU писал, что жара до +29 градусов придет в Москву уже в эту пятницу. Потепление начнется со среды-четверга.