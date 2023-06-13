Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве

На месте ЧП работают экстренные службы

В Москве во вторник, 13 июня, произошел пожар на рынке «Садовод»: огонь охватил торговые павильоны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящий момент проводится эвакуация посетителей и сотрудников. По словам очевидцев, пламя охватило одежду и другие товары на прилавках. Сведения о пострадавших не поступали.

В ГУ МЧС по Москве сообщили KP.RU, что сообщение о пожаре на 14-м км МКАД поступило 13 июня в 10:38. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее KP.RU писал о еще одном пожаре на московском рынке «Садовод», который произошел 27 мая. Горели торговые павильоны на третьем этаже, через час пожарным удалось остановить огонь. Информация о пострадавших не поступала, за медицинской помощью никто не обращался.