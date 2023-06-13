Труп выловили из Москвы-реки рядом с парком «Островом мечты»

Труп выловили из Москвы-реки Фото: Артем КИЛЬКИН

Труп выловили из Москвы-реки недалеко от парка развлечений «Остров мечты». Смерть не носит кристальный характер: на теле нет никаких физических повреждений. По одной из версий, это мог быть несчастный случай, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

В ГСУ СК России по Москве подтвердили KP.RU факт случившегося. Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как долго тело пролежало в реке, пока не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в конце мая в Москва-реке выловили труп. Тело обнаружили в акватории водотока в районе Братеево. Правоохранителями была назначена судебно-медицинская экспертизы, направленная на установление причины смерти. Детали случившегося выясняются.

Кроме того, на прошлой неделе в Подмосковье в водоемах утонули два подростка. Инциденты произошли в Волоколамске и Подольске.