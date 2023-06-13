Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 13 июня

Дорожные заторы образуются из-за мелких ДТП и строительных работ Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером 13 июня ожидаются семибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Дорожные заторы образуются из-за мелких аварий и строительных работ. Например, движение ограничено из-за строительных работ на 14 км, 27 км, 85 км МКАД, Каширском шоссе, Проспекте мира, дом 198, ТТК, Кутузовский тоннель и других участках.

Во время час пика водителям советуют пользоваться общественным транспортом. Поездки на личном авто лучше отложить на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что такси и мотоцикл столкнулись на Зубовском бульваре в Москве. Информация о пострадавших уточняется. Движение по Садовому кольцу осуществлялось по первой и второй полосе, спустя время проезжую часть освободили.