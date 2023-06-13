Лимитированные «Единые» выпустили в Москве к летнему сезону «Спортивных выходных»

Тираж билетов ограничен Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематические билеты «Единый», посвященные запуску летнего сезона «Спортивных выходных». Проездные можно купить в кассах и автоматах на всех линиях метро. Тираж билетов ограничен, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Глава Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что Московский транспорт предоставляет площадки для бесплатных занятий спортом на Северном и Южном речных вокзалах. Любой желающий может провести время с пользой для здоровья.

Ранее KP.RU писал, что произведения Сергея Рахманинова будут звучать на станциях БКЛ две недели. Акция приурочена к 150-летию со дня рождения великого русского композитора. Пассажиры смогут послушать классическую музыку с 21:00 до 23:00.