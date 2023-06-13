Терапевт Романенко назвала самые частые причины носового кровотечения

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24» рассказала о причинах возникновения кровотечения из носа. По словам специалистки, это может произойти при высоком давлении, сухой слизистой носа или патологии свертывающей системы крови.

«Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт», - подчеркнула она.

Врач отметила, что при повышенном давлении сосуд не выдерживает и лопается, что приводит к кровотечению. Носовые кровотечения также возникают при сухости слизистой, особенно после перенесенного воспалительного заболевания.

Кроме того, этот симптом может указывать на наличие патологии свертывающей системы крови. При появлении кровотечения из носа необходимо обратиться к врачу.

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