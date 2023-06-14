Овчинский: Участниками диджитал-марафона центра «Моспром» стали 16 московских экспортеров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил об участии 16 городских компаний в обучающем марафоне центра «Моспром». Благодаря этому московские промышленникам смогли повысить компетенции в сфере диджитал-маркетинга и SEO-продвижения.

«Программа содержала шесть обучающих модулей с практическими занятиями и индивидуальными консультациями специалистов, - отметил глава ведомства. - Это дало компаниям, прошедшим обучение, возможность повысить экспертизу сотрудников, занятых в развитии внешнеэкономической деятельности».

По его словам, участие в программе позволило также освоить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и соцсетей к работе с зарубежными контрагентами.

Среди прошедших марафон компаний были те, кто нацелен на экспорт в промышленном и агропромышленном секторах. Они не только изучили теорию, но еще и справились с пятью практическими заданиями. Обучение для каждого участника завершилось индивидуальной консультацией от экспертов марафона. При этом они провели подведение итогов марафона, анализ стратегии и готовность выхода на мировой рынок. Курс отличался большим количеством практических кейсов и постоянным сопровождением кураторов-экспертов.

Напомним, центр «Моспром» индивидуально оказывает поддержку экспортерам столицы. Сюда входит, например, изучение его сотрудниками целевых рынков для нужд компаний, персональная аналитика с выработкой самой надежной стратегии освоения ими рынков зарубежом. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, а также за счет поддержки центром «Моспром» городские по производству несырьевой неэнергетической продукции переключили свой экспорт на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Подробнее о мерах поддержки, оказываемых центром - на сайте.