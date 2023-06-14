Сергунина: Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России

Фото предоставлено пресс-службой Мостуризма

Туристический сервис Russpass обновил онлайн-журнал Russpass Mag. Теперь пользователи из любого уголка нашей страны могут воспользоваться этим полноценным цифровым изданием. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, электронный журнал пополнился новыми рубриками и улучшенным интерфейсом. Кроме того, расширены возможности системы поиска информации.

«На страницах журнала москвичи могут найти материалы о самых разных туристических направлениях России. Для жителей других регионов здесь собрали полезную информацию о столице: достопримечательности, рекомендации и тематические подборки», — отметила Наталья Сергунина.

Среди доступных в онлайн-журнале рубрик - «Москва», «Россия», «Люди», «Инструкции» и спецпроект «Лето в Москве». С помощью системы тематических хештегов или по вкладкам можно легко найти нужные материалы.

Раздел о Москве предлагает подборки о действующих сегодня площадках культурной акции «Музейная неделя», о садах и парках или о местах для прогулок с детьми. Рубрика «Россия» представляет популярные маршруты и необычные точки по всей стране. К примеру, желающие могут выбрать тут разные маршруты на исторических поездах, среди которых есть Рускеальский экспресс. А еще можно почитать новости о культурных и спортивных событиях.

В разделе «Люди» - путешественники, предприниматели, авторы туристических стартапов, знатоки локальной гастрономии и художники. В «Инструкциях» - полезные советы. Календарь вкладки «Бизнес» предлагает узнать о важных отраслевых деловых и культурных событиях.

Обратите внимание: материалы обновлённого сервиса теперь сортируются не только по конкретным регионам или темам, но и по авторам.