Мошенница похитили у 90-летней пенсионерки из Москвы 3,5 млн рублей

Женщина представилась работницей кредитно-финансовой организации и обманом завладела деньгами пенсионерки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве правоохранители задержали ранее судимую 41-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. Она выманила у 90-летней пенсионерки около 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Злоумышленница познакомилась с потерпевшей на Уральской улице. Она представилась сотрудницей кредитно-финансовой организации и сказала, что якобы знает сына пенсионерки. После этого аферистка рассказала москвичке о некой денежной реформе и посоветовала обменять купюры на новые.

Доверчивая пенсионерка пригласила незнакомку домой и передала ей крупную сумму. Спустя время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Злоумышленницу поймали, в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас женщина находится под стражей.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина обокрал свою возлюбленную на 230 тысяч рублей. Мужчину задержали.