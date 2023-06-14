Москвича приговорили к шести годам тюрьмы за поджог автобуса Росгвардии

Мужчину признали виновным в порче имущества Фото: Олег ЗОЛОТО

Мосгорсуд приговорил к шести годам тюрьмы москвича Виталия Кольцова, бросившего в автобус Росгвардии два коктейля Молотова. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщил ТАСС. Ранее прокурор просил для подсудимого 19,5 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в мае 2022 года на площади Революции. Мужчина надел костюм, белую рубашку, лакированные туфли и отправился на прогулку в центр города. С собой Кольков захватил две бутылки с горючей смесью. Их он бросил в два автобуса Росгварции, автозаки вспыхнули. Пожар потушили, а злоумышленника оперативно задержали.

Потерпевшими по делу стали 12 росгвардейцев, которые находились в автобусах. Сумма материального ущерба превысила 60 тысяч рублей. Кольцов ущерб возместил. Мужчину признали виновным в порче имущества, но оправдали по статье о покушение на жизнь правоохранителей.

Ранее KP.RU писал, что в Южном Бутово мужчина ранил дочь и жену и забаррикадировался в квартире. Женщине и девушке удалось выбраться, их осматривают медики.