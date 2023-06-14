Пьяный мужчина напал на полицейского в кафе на западе Москвы

Дебошир также конфликтовал с сотрлуниками кафе Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 26-летнего мужчину, который напал на полицейского в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК России.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня. В кафе пьяный мужчина набросился на правоохранителя, который прибыл для пресечения его противоправных действий. Он также конфликтовал с сотрудниками заведения.

Дебошира поймали. В отношении его возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в Южном Бутово мужчина ранил жену и дочь, а затем спрыгнул с шестого этажа. Дебошира госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, его супруга и дочь также находятся в медицинском учреждении.