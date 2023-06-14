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НовостиЭкономика14 июня 2023 11:51

Владислав Овчинский: производство инновационных лекарств запустят в ОЭЗ «Технополис Москва»

На предприятии появится свыше 400 рабочих мест, а инвестиции бизнеса в проект составят 4,3 млрд рублей
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве намерены основать производство инновационных лекарств. Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023 подписали столичное Правительство и ГК «Промомед». Площадками для предприятия станет территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Тут планируется запуск исследовательского центра и производства биотехнологических продуктов. Со стороны Москвы соглашение подписал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений) Владислав Овчинский.

— Новое производство станет частью фармацевтического кластера особой экономической зоны. Научно-исследовательское подразделение расположится на площадке «Печатники», а производство – в «Алабушево». Под строительство предприятия выделен участок 3,2 гектара. Планируется создать более 400 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 4,3 миллиарда рублей, – прокомментировал Овчинский.

Инвесторы намерены наладить стабильный выпуск аналогов зарубежных лекарств и создать технологическую базу для создания и выпуска сверхновых оригинальных препаратов. На первом этапе предприятие готово производить около 250 тыс. флаконов с лекарствами ежегодно.

Председатель совета директоров компании Петр Белый назвал проект важным для отечественной медицины. Топ-менеджер считает, что для «лекарственной независимости» стране нужны собственные инновационные препараты next-in-class (оригинальные лекарственные препараты, защищенные патентом) и first-in-class (инновационные лекарства).