Владислав Овчинский: в Москве запустят второй этап проекта по достижению Целей устойчивого развития в моногородах

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о запуске второго этапа пилотного проекта по интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах). От Москвы его подписал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, а со стороны ВЭБ.РФ — главный управляющий партнер по городскому развитию Ирина Макиева. Проект создан, чтобы повысить качество жизни и помочь экологии моногородов. В первом этапе — начался в 2020-м — участвовали 12 моногородов. На втором присоединяются 58 муниципальных образований.

— Москва в течение нескольких лет ведет активную работу по достижению Целей устойчивого развития. Сегодня 100 процентных показателей удалось достичь уже по шести ЦУР («Достойная работа и экономический рост», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Борьба с изменениями климата» — прим.ред.). У Москвы есть большой опыт и наработанные практики в этой части. Мы готовы делиться со всеми регионами страны своими знаниями и инструментами, которые помогают реализовывать повестку, – рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента напомнил о проектах столицы, которые способствуют достижениям ЦУР. Например, инвесторы могут получить землю в аренду за один рубль, если готовы построить производство в Москве. Есть возможность в ускоренном темпе пройти все необходимые процедуры для строительства нового объекта в рамках «зеленого коридора». Однако в обоих случаях бизнес должен соблюсти строгие стандарты экологичности будущего объекта. Необходимых показателей ЦУР помогают достигать офсетные контракты, когда город соглашается закупать необходимую ему продукцию у крупного инвестора, или программа создания мест приложения труда, которая способствует комплексному развитию районов.

ВЭБ.РФ и Москва будут делиться опытом с моногородами и помогать в разработке проектов, которые направлены на достижение целей устойчивого развития. Управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева рассказала, что по итогам стартового этапа проекта ряд показателей наших моногородов превысили европейские.

— Но самое главное – города не хотят уходить из проекта, а их коллеги из других моногородов выражают желание активно включиться в работу. Поэтому было принято решение пригласить в проект еще 58 моногородов, которые смогут приобрести новые компетенции в области устойчивого развития, посмотреть на свой город с другого ракурса, с учетом международных практик, ознакомиться с опытом Москвы, — сообщила спикер.