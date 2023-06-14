Еще 1200 электробусов привезут в Москву до конца 2024 года

В Москву до конца 2024 года привезут 1200 электробусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву до конца 2024 года привезут 1200 электробусов. Специально для них установят ультрабыстрые зарядные станции, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Более 380 зарядок для электробусов разместят в парках, а также на маршрутах и конечных станциях.

Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что в этом году Мосгортранс получит субсидию по государственной программе, что обеспечит подключение к электросетям 94 УБЗС. Российские производители поставят в столицу 1200 электробусов, их число увеличится вдвое – до 2255 единиц.

Ранее KP.RU писал, что Дептрас Москвы выпустил лимитированные билеты «Единый», посвященные старту летнего сезона «Спортивных выходных». Тираж проездных ограничен, их можно купить на всех линиях метро.