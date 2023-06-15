Метро обновило станции «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На Серпуховско-Тимирязевской линии за последние недели преобразились сразу три станции - «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар». Напомним, в столичном метро проводится масштабная программа ремонта центральных станций.

«Метрополитен не только регулярно обновляет инфраструктуру, но стремится проводить все работы в максимально короткие сроки, что отвечает задачам мэра Москва Сергея Собянина», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Всего на трех станциях Серпуховско-Тимирязевской линии:

- окрасили свыше 13 тысяч квадратных метров поверхностей – красоты на любимых станциях стало еще больше;

- заменили 2000 ламп, светильников и светодиодов – теперь в подземке заметно посветлело;

- отремонтировали лавочки на платформах так, что они выглядят почти как новые;

- отполировали мраморную облицовку;

- промыли все светильники и плафоны, благодаря этому они светят ярче;

- обновили кабельные линии.

Во второй половине июня ремонт пройдет также на станциях «Полянка» и «Боровицкая».