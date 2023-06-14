Ефимов: Москва одобрила финансирование концессий для модернизации городских очистных сооружений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Сегодня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. Первый день его работы уже принес первые подписанные документы между заинтересованными сторонами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, правительство Москвы заключило с ДОМ.РФ и Банком ДОМ.РФ соглашения о финансировании двух концессионных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря им существенно вырастет эффективность работы Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

«Это благоприятно скажется на качестве жизни горожан, - отметил заммэра. - В результате соглашения ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ обеспечат кредитование концессий на сумму около 28 миллиардов рублей».

Известно, что два завода по термической обработке илового осадка сточных вод появятся в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений в рамках одного из проектов. Высушенный до уровня 10 процентов влажности осадок будут использовать как твердое биотопливо на цементных заводах. С помощью другого проекта Люберецкие очистные сооружения оснастят установками для очистки сточных вод от соединений азота и фосфора.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал такой механизм возможностью для развития транспортной, общегородской, социальной инфраструктуры столицы.

«Это поможет обеспечить комфортные условия жизни для миллионов горожан, увеличивать долю экономически активного населения, - добавил Мутко. - Отмечу также, что совместными усилиями мы улучшим экологию сразу в нескольких районах московского региона».

По его словам, льготное финансирование в рамках концессии служит примером эффективного частно-государственного партнерства (ЧГП).

Некоторыми подробностями проектов поделились в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики. Землю для них город выделил в этом году на площадках Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Концессии предполагают вложения в целом в сумме примерно 35,4 миллиарда рублей. Это будут исключительно частные инвестиции, позволяющие обеспечить экономию бюджетных средств. Готовые сооружения будут оформлены в собственность города. До истечения срока действия соглашений инвесторам полагается доход от эксплуатации появившегося по проектам имущества. Механизм концессии дает возможность привлекать частные инвестиции в развитие инфраструктуры города.