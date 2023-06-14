Овчинский: подписано соглашение по улучшению условий получения финансовой помощи для предприятий Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Новикомбанк» и Правительство Москвы на полях ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены улучшить условия получения финансовой помощи для столичных обрабатывающих предприятий. Речь о уже действующих программах Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). О расширении сотрудничества рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, который подписал соглашение со стороны столичного правительства.

— Улучшаем доступность финансовой помощи для столичной промышленности. Подписанное соглашение направлено на взаимодействие в области развития промышленной политики города и механизмов поддержки предприятий. Стороны будут работать над созданием максимально комфортных условий для заемщиков, в том числе над снижением нагрузки в сборе документов, — объяснил Овчинский.

Стороны также договорились о проведении совместных круглый столов и рабочий встреч, а также консультации и других форматов мероприятий, чтобы и дальше совершенствовать разные аспекты дальнейшего сотрудничества.

Председатель правления Новикомбанка и куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева, комментируя подписание соглашения, отметила, что льготное финансирование промышленности эффективно работает при условии налаженного диалога между бизнесом, финансовыми институтами и органами власти.

— Уверена, что подписанное сегодня соглашение станет импульсом для дальнейшего развития промышленных предприятий мегаполиса на благо столицы, ее жителей и отечественной экономики, – прокоментировала спикер.

Сейчас у МФППиП существуют восемь видов целевых займов для разных аспектов бизнеса: для модернизации производственных мощностей, покрытия кассового разрыва, развития экспорта и прочих направлений. Кредитуют по ставке от 3% годовых и на срок до пяти лет, а максимальная сумма займа может достигать 300 млн рублей. Подробнее о регламенте подачи заявок и условиях могут проконсультировать в Фонде +7 (495) 777-26-96, информация также доступна на сайте mfppp.ru.