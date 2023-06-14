В Москве аферисты выманили у пенсионерки более 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Вместе с сообщницей он выманил у пенсионерки 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Так, потерпевшей позвонила аферистка, она представилась ее соседкой и сообщила, что попала в ДТП. Женщина попросила у пенсионерки деньги якобы на лечение. После этого она передала трубку сообщнику, который выдал себя за врача и убедил москвичку «помочь» знакомой. В тот же день к женщине за деньгами пришел незнакомец, она отдала ему всю сумму.

Правоохранители поймали подозреваемого. Он пояснил, что потратил деньги по своему усмотрению. Соучастников мужчины разыскивают. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее KP.RU писал, что мошенница похитили у 90-летней пенсионерки из Москвы 3,5 млн рублей. Аферистка представилась сотрудницей кредитно-финансовой организации.

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