Обвиняемого в убийстве депутата из ХМАО в Новой Москве арестовали

Расследование уголовного дела продолжается Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве под стражу заключили 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве депутата из Ханты-Мансийска. Он полностью признал вину, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 июня в Новой Москве. В подвале частного дома мужчина поругался с хозяином и зарезал его ножом. После этого он напал на супругу погибшего, женщина выжила, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Спустя время обвиняемый вернулся в подвал, перетащил тело депутата в другое помещение и присыпал его землей. Также он попытался скрыть следы крови и волочения. Затем мужчина рассказал о случившемся брату, который позвонил сыну убитого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в ТиНАО нашли труп депутата ХМАО Александра Колодича. Также в подвале дома обнаружили супругу погибшего с ножевыми ранениями.