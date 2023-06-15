На внутренней стороне ТТК в Москве затруднено движение из-за аварии Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, дом 26 в Москве затруднено из-за автоаварии. Две машины столкнулись, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале.

ДТП произошло рано утром, примерно в 6:30, 15 июня. Два автомобиля столкнулись, из-за чего один из них опрокинулся на проезжую часть. В связи с этим движение на данном участке затруднено. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве. Как сообщал KP.RU, авария произошла 11 июня. Легковушка не остановилась на красный и на полной скорости врезалась в машину, которая по правилам ждала зеленый. После этого задетый автомобиль продолжил движение, пересекая перекресток, где столкнулся еще с одним авто. Сам «инициатор» аварии также остановился не сразу, врезавшись еще и в разделительное ограждение между полосами.