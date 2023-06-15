Сергунина: Доля МСП в Москве увеличилась до 90 процентов, несмотря на пандемию и санкции

Фото предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Последние годы для бизнеса оказались не самыми легкими. Сначала - пандемия коронавируса, затем - зарубежные санкции. Но даже при таком «шторме» представители малого и среднего предпринимательства (МСП) держатся уверенно. Их доля в бизнес-сообществе столицы выросла до 90 процентов. Эти компании оказались очень устойчивы к современным вызовам. Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, развиваться им помогают в том числе действующие в городе меры поддержки.

«Сегодня на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России — около 900 тысяч. Сектор продолжает расти и усиливать свою роль в экономике мегаполиса. Он обеспечивает четверть налоговых отчислений в городской бюджет. Это почти в полтора раза больше, чем два года назад», — рассказала Наталья Сергунина.

В небольших компаниях и у индивидуальных предпринимателей (ИП) трудятся 3 миллиона москвичей. Сравним: эта цифра составляла 2,6 миллиона человек в первый год пандемии.

Малому и среднему бизнесу в городе создаются комфортные условия. Поддержкой столичных властей в 2022 году воспользовался каждый восьмой субъект МСП - более 110 тысяч предприятий. Из них 98 тысяч получили бесплатные консультации и стали участниками профильных событий. Им также помогли городские сервисы для открытия, развития и ведения дела. Среди них, например, такие онлайн-продукты на портале для малого бизнеса, как опция «Проверка контрагентов» и проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли». Портал i.moscow предлагает участникам Московского инновационного кластера подбор мер поддержки по ИНН, поиск партнеров, поставщиков, помещений для хранения и производства продукции.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

За прошлый год 13 тысяч московских компаний и ИП воспользовались финансовой поддержкой. Субсидии и гранты оформили более 2,9 тысячи представителей бизнеса. Ещё около восьми тысяч взяли льготные кредиты.

Новые меры поддержки компаниям предложат уже в этом году. В их числе будет зонтичное поручительство - совместная программа правительства Москвы и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Благодаря выделенной субсидии АО «Корпорация “МСП”» примет на себя основные риски перед банком. Это позволит малому или среднему предприятию получить финансирование.

Банковские суммы можно привлечь и другим способом - за счет кредитов по ставке до 10 процентов годовых. Их выдадут субъектам МСП, включенным в реестр стартапов и технологических компаний, на реализацию проектов в приоритетных отраслях.

Кроме того, Правительство Москвы совместно с Федеральной службой интеллектуальной собственности и Минэкономразвития РФ реализует пилотный проект по предоставлению малому и среднему бизнесу займов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности.