Министр Багреева назвала зеленые облигации Москвы для населения конкурентоспособным финансовым инструментом

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Зеленые облигации, которые выпускает Москва, на сегодняшний день остаются наиболее эффективным инвестиционным инструментом для физлиц. Такое мнение в рамках сессии «Зеленые облигации Москвы для населения», которая состоялась на ПМЭФ-2023 высказала министр столичного Правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений) Мария Багреева.

— Преимущества зеленых облигаций для населения – это, прежде всего, отсутствие инвестиционных рисков, так как Москва – первоклассный заемщик, а также стабильный купонный доход и возможность для владельцев досрочно в любое время продать их эмитенту с сохранением накопленного на дату обратного выкупа дохода. Все эти факторы сделали зеленые облигации для населения конкурентоспособным финансовым инструментом, одним из самых эффективных на рынке консервативных инвестиций, — рассказала на сессии Багреева.

Министр поделилась, что одной из задач этого выпуска было желание правительства предложить надежный и доходный инвестинструмент: во времена, когда стандартные депозиты, бонды компаний или акции стали менее доходными и более рискованными.

Ставка по зеленым облигациями для населения — 8,5%. С купонного дохода надо заплатить НДФЛ (это делается автоматически, держателям подавать декларацию не нужно), поэтому в итоге доход 7,4%. Это соответствует или превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках. Кроме того, доход от зеленых облигаций превышает прогнозный уровень инфляции в Москве на 2023 год на уровне 5,5%.

На сегодняшний момент продано более половины выпуска этих ценных бумаг — на сумму свыше 1 млрд рублей. Держателями облигаций становятся жители столичного региона, а также инвесторы со всей страны (на них приходится 30% выкупленного объема).

Первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко отметил, что институт развития приветствует решение о выпуске таких бондов. Отчасти потому, что это вовлекает в зеленую повестку все больше россиян. На вырученные с продажи облигаций средства Москва планирует закупить 48 электробусов. Прогнозируемый экологический эффект — снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 8,2 тонны, а парниковых газов – почти на 2,4 тысячи тонны в год.