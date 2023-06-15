В Москве мужчина едва не зарезал своих жену и дочь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве возбудили уголовное дело после покушения на убийство на юго-западе Москвы. Мужчина пырнул ножом своих жену и дочь. Женщинам удалось сбежать и обратиться за помощью. Об это сообщили в Следственном комитете России по столице.

Произошло это 14 июня 2023 года. 49-летний мужчина в собственной квартире на улице Южнобутовской в городе Москве напал на родственниц с ножом. Он успел нанести им по одному удару, после чего женщины смогли оказать сопротивление, выбраться из квартиры и скрыться, а после обратиться за помощью. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Поводом для фигуранта послужил семейный конфликт. ТАСС со ссылкой на собственные источники также добавляет, что мужчина госпитализирован с травмами различной тяжести после падения с шестого этажа.

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