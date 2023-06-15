«Мосинжпроект» усыновил зубра из подмосковного заповедника

Зубренок Муугля. Фото: АО «Мосинжпроект»

Одного из обитателей Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника опекает Группа компаний «Мосинжпроект». Благодаря участию в программе «Усынови зубра» холдинг оказывает поддержку популяции такого древнего и редкого вида в подмосковном заповеднике. Зубренку Муугле в июне исполнился год.

«В 2022 году мы взяли под опеку новорожденного зубра, участвуем в содержании животного и уходе за ним, – рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. – Это является еще одним вкладом «Мосинжпроекта» в сохранение природных богатств России».

По его словам, программа по усыновлению зубра стала частью благотворительной деятельности компании в рамках развития корпоративной социальной ответственности. В частности, холдинг внимательно относится к вопросам экологии и заботится об окружающей среде. Во время комплексного благоустройства около транспортных сооружений, автомагистралей и станций метро специалистами «Мосинжпроекта» создаются зеленые зоны. Среди них, например, полюбившийся горожанам и туристам парк «Зарядье».

Напомним, сейчас компания проектирует общественное пространство «Притяжение» в Магнитогорске Челябинской области. Здесь появится благоустроенная парковая зона площадью порядка 150 гектаров.

Забота о природе позволяет компании с помощью серьезных мер способствовать снижению углеродного следа. Его появление неизбежно на современных производствах.

«Мы компенсируем объемы выбросов парниковых газов на строящихся объектах за счет проведения озеленения», – уточнил Кравцов.

Многие экологические инициативы «Мосинжпроекта» были отмечены наградами. Инжиниринговый холдинг неоднократно был признан одной из ведущих российских компаний в области корпоративных проектов устойчивого развития, ответственного инвестирования и социального предпринимательства. В 2023 году ГК «Мосинжпроект» празднует свое 65-летие. За это время холдинг участвовал в создании более 6000 километров автодорог, свыше 100 мостов и эстакад. А за последние двенадцать лет – более 152 километров линий и 70 новых станций метро.

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