Заммэра Сергунина: Продажи участников программы «Сделано в Москве» выросли на четверть

Фото предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Прошлой осенью в столице заработала программа по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». К ней присоединились порядка двух тысяч компаний.

— Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот. Продажи участников программы «Сделано в Москве» к маю выросли на четверть — на 26%, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Продвижению локальных брендов помогает онлайн-площадка «Сделано в Москве». На сайте выставлено 12 тысяч товаров в 35 категориях: аксессуары, одежда, продукты, товары для дома, стройматериалы, оборудование и другие. Площадка знакомит пользователей с ассортиментом брендов, а для совершения покупки предлагает перейти на их сайт.

Участники программы представлены и на крупнейших маркетплейсах страны.

Московским компаниям столичное правительство помогает продвигать бренды также в офлайн-ритейле, на городских мероприятиях — ярмарках, отраслевых форумах, фестивалях из цикла «Московские сезоны». В мае среднемесячный доход бизнеса, представившего свою продукцию на офлайн-площадках, увеличился на 22%.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Столичный опыт программы по продвижению локальных брендов заинтересовал коллег из других регионов. Так Москва на ПМЭФ-2023 подписала соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми. Город поможет партнерам реализовать аналогичные проекты.

Продукцию столичных производителей активно продвигают на иностранных рынках. С 2017 года для них действует единый бренд Made in Moscow («Сделано в Москве»). В рамках одноименной программы на международных выставках были представлены свыше 1,5 тысячи столичных компаний. Еще 1,1 тысячи предприятий представили свою продукцию на зарубежных маркетплейсах. Благодаря такой поддержке сумма заключенных бизнесом контрактов уже превысила 11 млрд рублей. Затраты на участие в выставках берет на себя Московский экспортный центр.

— С учетом обстановки на внешних рынках город переориентировался на работу с дружественными странами. В этом году компании из разных отраслей — от технологического сектора до производства продуктов питания — представят свои товары на выставках в Индии, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других государствах-партнерах, — добавила Наталья Сергунина.