Ефимов: Безработица в Москве уменьшилась до уровня 0,36 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью ТАСС на XXVI Петербургском международном экономическом форуме сообщил о сохранении стабильности на рынке труда столицы. На конец мая безработица в Москве держится на уровне 0,36 процента. Цифра на 0,03 процентного пункта меньше зафиксированной на начало этого года.

«В Москве с 1 января 2023 года число безработных снизилось на 6,9 процента, - отметил заммэра. - На сегодня их около 26,2 тысячи человек».

По его словам, в каждой сфере рынка труда столицы по-прежнему стабилен спрос не только на опытных работников, но и на новичков. На это обстоятельство не влияют даже различные внешние факторы.

«В среднем на одного соискателя в Москве проходится 15 предложений о работе», - уточнил Ефимов.

Некоторые данные приводит Департамент экономической политики и развития Москвы. С начала 2023 года часть промышленных секторов демонстрирует положительное сальдо принятых на работу и освобожденных от нее. На предприятиях по производству оптики и электроники зачисленных в штат больше на 800 человек, чем уволенных, в фармации – на 600 человек. На фоне прошлогодних сокращений сейчас оживилась ситуация в торговле автотранспортом – нанятых здесь больше на 900 человек. А в общественных организациях – на тысячу человек. Самые лучшие показатели по итогам прошлого года оказались в компаниях, занятых разработкой программного обеспечения. Сегодня показатели выравниваются и количество занятых в этой отрасли фиксируется на стабильном уровне.

Рекрутинговая компания HeadHunter отметила уменьшение в мае 2023 года общего уровня напряженности на рынке труда на 7,8 процента по сравнению с апрелем этого года и на 34,3 процента относительно мая 2022-го. На одну вакансию приходится 5,2 резюме. Все это говорит о том, что на рынке труда сохраняется нормальная конкуренция. Соискатели могут найти работу без особых проблем, что подтверждается снижением безработицы в столице.