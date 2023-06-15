С начала года бизнес получил от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства больше 600 миллионов рублей на развитие

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Целевые займы на развитие производств и экспортной деятельности получили четыре предприятия Москвы, на которых работают около 900 человек. Они производят роботизированные комплексы, сварочные электроды, медицинское оборудование и косметику.

Как рассказал Владислав Овчинский, кредит в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства можно получить по ставке от 3 процентов годовых на срок до пяти лет. А его сумма может достигать 300 миллионов рублей. Фонд выдает средства на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе агропромышленного комплекса, и другие цели.

Чтобы получить финансовую поддержку, предприятия сначала заключают с банком кредитный договор, а потом обращаются с заявлением в Фонд, где с ними подписывается договор о компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке-кредиторе перечисляется необходимая сумма.

- Целевая финансовая поддержка в виде кредитов по ставкам ниже банковских позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест. Это способствует росту экономики столицы», – отметил генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Андрей Попов.

Направить заявление в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Вся необходимая информация доступна на сайте фонда или по телефону: +7 (495) 777-26-96.