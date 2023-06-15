В Москве мужчина распылил аэрозоль в лица продавцов продуктового магазина Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта в одном из продовольственных магазинов Москвы. Неизвестный мужчина распылил аэрозоль из баллончика в лица продавцов. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 13 июня около 16 часов в магазине на улице Маршала Малиновского. Полиции известно, что неизвестный мужчина распылил аэрозоль. В ходе происшествия два человека получили телесные повреждения и обратились в медицинское учреждение. Один из них госпитализирован.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина избил посетителя магазина и украл его телефон. Злоумышленник напал на обычного покупателя, бил его руками и ногами, а затем вытащил гаджет из кармана кофты и сбежал. Все произошедшее сняла камера видеонаблюдения. Фигуранта задержали.