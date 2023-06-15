Пассажир разбил створку турникета на станции метро «Сокольники» в Москве Фото: стоп-кадр из видео Фото: прокуратура Москвы

На станции метро «Сокольники» в Москве 48-летний мужчина разбил створку турникета. Как сообщает прокуратура столицы, сделал он это намеренно, руководствуясь хулиганскими соображениями.

Произошло вышеописанное днем 15 июня. Мужчина проходил через турникет, работающий на выход пассажиров и умышлено ударил правой ногой по стеклянной створке турникета. В результате хулиганских действий створка разбилась.

Действия пассажира квалифицировали как вандализм. Возбуждено уголовное дело, агрессивному пассажиру грозит штраф, обязательные работы или до трех месяцев ареста. Злоумышленник признал вину.

Вандалы часто портят стеклянные створки турникетов в московском метро. Так, недавно мужчина разбил турникет кулаком на станции метро «Электрозаводская». Как писал KP.RU, 27-летний гражданин хотел «зайцем» проехать в метро и решил пройти за впереди идущим мужчиной. После отказа безбилетник ударил кулаком по хрупким дверцам.