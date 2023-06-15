Багреева: Правительство Москвы и аптечная сеть подписали соглашение об участии в нацпроекте «Производительность труда»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева заявила о подписании на XXVI Петербургском международном экономическом форуме соглашения между столичными властями и одной из крупнейших в России аптечных сетей «Ригла». В документе оговаривается участие компании в нацпроекте «Производительность труда», оказание в его рамках поддержки при оптимизации производственных процессов и обучении работников практикам бережливого производства.

«Мы рады приветствовать первую столичную сеть аптек, которая присоединилась к нацпроекту «Производительность труда», - сказал Багреева. - За полтора года реализации он доказал свою эффективность для московских компаний. Его участники успешно внедряют у себя инструменты, позволяющие минимизировать временные и трудовые затраты».

По ее словам, благодаря нацпроекту предприятия добиваются экономии ресурсов и высвобождения средств для внутренних инвестиций. При этом они улучшают свои технологии, расширяют производства, что в свою очередь повышает конкурентоспособность.

Каждое предприятие реализует нацпроект три года. В течении первых шести месяцев на нем работают эксперты Регионального центра компетенций Москвы. Вместе с коллективом компании они собирают данные о производственных процессах, выделяют пилотный поток для поиска и анализа наиболее важных проблемных точек. Дальше озвучивают предложения с индивидуальным решением, а также обучают сотрудников и руководство компании. Затем за 2,5 года предприятию нужно самому использовать эти наработки во всех своих процессах.

Как пояснил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов, участие в нацпроекте «Производительность труда» позволит компании узнать компетентное мнение о качестве ее работы. При этом для его повышения предприятие займётся внедрением новых инструментов и технологий.

Напомним, реализацию нацпроекта Москва запустила с начала прошлого года. С помощью этой меры государственной поддержки бизнеса компании наращивают объемы создаваемой продукции и уменьшают производственные издержки без дополнительных затрат. До конца 2024 года участниками нацпроекта сможет стать 441 предприятие. Для этого можно оформить заявку на сайте оператора национального проекта в России. Здесь нужно будет обязательно указать регион - город Москва.