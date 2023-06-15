Багреева: Правительство Москвы и компании «Газпромтранс» и «Газпром автоматизация» заключили соглашения об участии в нацпроекте «Производительность труда»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

В северной столице продолжается XXVI Петербургский международный экономический форум. Подписанные на нем соглашения правительства Москвы с ООО «Газпромтранс» и ПАО «Газпром автоматизация» предполагают участие компаний в нацпроекте «Производительность труда». Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, благодаря соглашениям предприятия получат поддержку при оптимизации производственных процессов, а также по время обучения сотрудников практикам бережливого производства.

Напомним, компании занимаются реализацией нацпроекта три года. Из них первые полгода работают эксперты Регионального центра компетенций Москвы на пилотном потоке.

«За это время эксперты помогут компаниям выявить и проанализировать потери, провести оптимизацию производственных процессов, - уточнила столичный министр. - Сотрудников и руководителей обучат инструментам бережливого производства, внедрение которых позволит избежать потерь и сделать бизнес максимально эффективным и прибыльным».

По ее словам, в дальнейшем ещё два с половиной года предприятиям предстоит самим распространять на все бизнес-процессы опыт, наработанный на пилотном потоке.

Как пояснил генеральный директор ООО «Газпромтранс» Максим Мироненко, компания занята активным внедрением концепции бережливого производства во все технологические и бизнес-процессы. При этом в ее планах поднять уровень развития своей LEAN-системы благодаря сотрудничеству с Региональным центром компетенций Москвы.

Генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация» Николай Бобриков добавил, что участие в нацпроекте научит компанию правильному использованию инструментов бережливого производства, а также повысит эффективность рабочего процесса.

«Изменения затрагивают все направления деятельности – производство автоматизированных систем управления в области автоматизации, диспетчеризации, метрологии, энергетики, а также производственную культуру», - уточнил представитель предприятия.

Москва реализует нацпроект с начала 2022 года. До конца 2024 года его участниками сможет стать 441 предприятие.