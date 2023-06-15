Сожжение 11-летнего мальчика под Раменском снимали в прямом эфире Фото: Александр РОГОЗА

Стали известны новые подробности смерти 11-летнего мальчика в селе под Раменском Московской области. Оказалось, что на месте происшествия была еще и 15-летняя девочка, которая вела трансляцию происходящего, пишет KP.RU.

Полиция продолжает заниматься этим громким делом. В то же время общественность проводит собственное расследование. Люди пришли к выводу, что мальчик мог погибнуть во время так называемого «забива» — футбольные фанаты жестоко избивают тех, кто надевает одежду с логотипом известного бренда, не находясь в их «тусовке».

Одна из версий — 13-летние парни сильно ударили своего своего младшего знакомого, после чего испугались и решили поджечь сарай с ним внутри. Другая версия строится на том, что они изначально собирались «казнить» погибшего.

Показания самих участников предполагаемого «забива» расходятся — один утверждает, что погибший сам себя поджег, второй утверждает, что сарай загорелся по вине приятеля.

Все версии проверяют правоохранители. Тем временем оба 13-летних школьника, которые последними видели 11-летнего мальчика живым, проходят по делу в качестве свидетелей.