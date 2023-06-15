Вице-мэр Ефимов: Москва заключила с инвестором договор о комплексном развитии еще одного участка бывшей промзоны «Вагоноремонт»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Редевелопмент участка площадью 15,08 га в московском районе Восточное Дегунино (САО) проведет победитель аукциона – «Специализированный застройщик «Артстрой» (ГК «Основа»). Соглашение об этом подписали на полях ПМЭФ-2023. Реорганизации подлежит участок бывшей промзоны «Вагоноремонт».

— Договор о комплексном развитии участка № 17, 18 бывшей промзоны «Вагоноремонт» заключен с девелопером на шесть лет, в течение которых в Восточном Дегунине должен появиться современный жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой. В редевелопмент территории будет вложено около 25 миллиардов рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр добавил, что ожидаемый ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 млрд рублей. Проект позволит создать свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

Рядом с территорией под редевелопмент в шаговой доступности станции «Бескудниково» и «Лианозово» первого диаметра (МЦД-1). Ранее по программе комплексного развития территорий в промзоне и является уже вторым по счету проектом в бывшей промышленной зоне.

После подписания соглашения инвестор начнет готовить документацию по планировке территории и проектную документацию. Запланировано строительство почти 298 тысяч «квадратов» жилой, общественно-деловой (офисы, банки, магазины), научно-производственной и иной недвижимости. Запланированы озеленение и благоустройство.

— Площадь объектов жилой застройки составит 165 тысяч квадратных метров, часть жилья будет возведена по программе реновации, – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также построят современный логистический центр и технопарк.