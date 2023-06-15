Ефимов: Москва подписала с инвесторами 12 офсетных контрактов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На полях XXVI Петербургского международного экономического форума обсудили увеличение количества офсетных контрактов в Москве. Как сообщил на форуме заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на сегодня подписано уже 12 таких соглашений. Это позволит инвесторам локализовать и модернизировать свои предприятия. В результате город будет регулярно получать лекарства, медицинские изделия, продукты питания для молочных кухонь, а также системы хранения документов.

«Инвесторы вложат в создание и модернизацию производств совокупно 19,4 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Взамен город гарантирует им закупку выпускаемой продукции на сумму более 95 миллиардов рублей в течение нескольких лет».

Одним из урожайных по количеству заключенных офсетов уже стал для столицы 2023 год. За минувшие месяцы подписано семь контрактов в разных отраслях. Инвестиции по ним в целом составят примерно пять миллиардов рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что эффективность офсетных контрактов уже доказана по многим параметрам.

«Например, анализ заключенных в этом году договоров показал, что благодаря офсетам экономия средств на закупке составила около семи миллиардов рублей», - уточнил глава ведомства.

По его словам, при реализации 12 соглашений в Москве появятся современные предприятия, на которых будет создано пять тысяч рабочих мест.

Активное сотрудничество правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ позволило запустить в 2016 году механизм офсетного контракта. Первой среди регионов Москва начала заключать офсеты с производителями. На сегодня столица является лидером по использованию этой формы государственно-частного партнерства. Внесенные в закон о контрактной системе поправки за последние годы дают возможность расширить список оформленных соглашений. Например, офсеты можно заключать вместе с разными регионами. Это могут быть два или более субъектов РФ. Минимум инвестиций при подписании межрегионального договора равняется 400 миллионам рублей. Причем, если закупки совершаются в 2022 и 2023 годах, этот порог также уменьшен до 100 миллионов рублей.