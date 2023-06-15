Пьяный мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина забрался на одну из опор Крымского моста в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сотрудники оперативных служб уговаривают его спуститься. Из-за инцидента «встало» движение в районе моста.

По предварительным данным, мужчина находится в нетрезвом состоянии, он бросил пустую бутылку из-под алкоголя в собравшихся внизу людей. На реку под мостом прибыли спасательные катера. Представители экстренных служб уговаривают нарушителя порядка спуститься вниз.

Движение в районе Крымского моста затруднено и ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца. Сотрудники полиции регулируют транспортные потоки.

Ранее KP.RU писал, что полицейский спас прыгнувшую с моста в Москву-реку 15-летнюю девушку. Младший инспектор-кинолог прыгнул за подростком прямо в форме.