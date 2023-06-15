Движение в районе Крымского моста в Москве восстановили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение восстановили в районе Крымского моста, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мужчину, который залез на опору конструкции, уговорили спуститься.

Напомним, на некоторое время было заблокировано движение транспорта по Крымскому мосту. Причиной стал мужчина, который залез на опору конструкции и угрожал спрыгнуть. В результате долгих переговоров с представителями экстренных служб, «герой дня» спустился на люльке спасателей. Его жизни ничего не угрожает.

После спасения мужчина, который действительно оказался нетрезв, попытался сбежать. Сделать ему это не дали, нарушитель задержан, передает ТАСС.

Из-за инцидента движение транспорта ограничивали до 2 полос по внешней стороне Садового кольца. Теперь дорожная ситуация полностью переведена в разряд штатной.