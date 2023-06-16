Багреева: Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 150 московских компаний

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Национальный проект «Производительность труда» в Москве продолжает расширяться. С января по май этого года соглашения с городом для получения господдержки в рамках нацпроекта подписали 37 компаний столицы. Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума, теперь уже всего 150 предприятий участвуют в нацпроекте. Большинство из них представляют производственную сферу. Сюда входят металлообработка, выпуск электрического оборудования, пищевых продуктов, машин, медицинских инструментов и другое. Кроме того, есть компании сфер торговли, транспорта и строительства.

«На сегодня 42 компании уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики повышения производительности труда на пилотном потоке, и продолжают распространять полученный опыт на все производство, - отметила столичный министр. - Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 миллиарда рублей».

Благодаря использованию современных инструментов повышения эффективности производства предприятия снижают временные и трудовые затраты, экономят ресурсы, уменьшают себестоимость своих изделий. Параллельно у них высвобождаются суммы для внутренних инвестиций и прокачки технологий. Например, у применивших в прошлом году методики бережливого производства участников нацпроекта выручка поднялась примерно на 11 процентов больше, чем у тех, кто только осваивает такие инструменты. Как уточнила Мария Багреева, предприятия нарастили производственные мощности в среднем на 35 процентов. А необходимое для рабочих процессов время и объем неиспользуемых запасов уменьшились на 35 и 39 процентов соответственно.

Напомним, к реализации нацпроекта в Москве приступили с начала 2022 года. До конца 2024 года его участниками сможет стать 441 предприятие.

Желающие могут оформить заявку на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва.

В рамках национального проекта «Производительность труда» впервые в столице проходит конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023». Заявки принимаются до 5 июля 2023 года.