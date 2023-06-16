Овчинский: Правительство Москвы и ПАО «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На XXVI Петербургском международном форуме заключено соглашение между правительством Москвы и одной из крупнейших распределительных электросетевых компаний страны «Россети Московский регион». Документ скрепили подписями руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и генеральный директор компании Петр Синютин. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере мониторинга технологического присоединения к электрическим сетям вновь строящихся индустриальных парков и площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в столице. Напомним, сейчас в ОЭЗ на 260 гектарах размещается шесть площадок. На них работают свыше 200 инновационных предприятий. Из них примерно 90 являются резидентами ОЭЗ. Этот спецстатус дает право на существенные льготы по налогам.

«Если говорить про техприсоединение к инженерным сетям, здесь для них также предусмотрены меры поддержки, - отметил глава ведомства. - В частности, компании могут получить на это субсидию до 100 миллионов рублей в год. Причем сумма может покрыть до половины затрат».

Кроме этого, в рамках соглашения стороны взяли на себя обязательства совместно реагировать, чтобы не срывались сроки и процедуры техприсоединения к электрическим сетям.

Как пояснил Петр Синютин, компания всегда ответственно подходит к обеспечению качественным и надежным электропитанием новых сооружений инфраструктуры столицы.

«Успешная и своевременная реализация масштабных проектов по подключению к электрическим сетям индустриальных парков и площадок особых экономических зон относится к числу важных задач, решаемых нашей компанией», - добавил представитель «Россети Московский регион».

По его словам, для площадок ОЭЗ «Технополис Москва» уже строится электросетевая инфраструктура.